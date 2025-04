Millesimo, messa in sicurezza del ponte di Acquafredda: partono i lavori del secondo lotto

Ieri, presso la sala consiliare del Comune di Millesimo, si è svolto un incontro informativo sull’avvio del secondo lotto dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza del ponte al km 2+796 della Strada Provinciale 51 “Bormida di Millesimo”, in località Acquafredda. All’evento hanno partecipato autorità locali, tecnici e cittadini.

L’ingegnere geologo Marino Trimboli, progettista dell’intervento, ha illustrato il progetto e il cronoprogramma dei lavori, che si concluderanno a settembre 2025. Insieme a lui, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il responsabile della viabilità della Provincia di Savona hanno fornito ulteriori dettagli sugli aspetti logistici e operativi.

Presenti anche i Sindaci dei Comuni di Millesimo, Murialdo, Osiglia e Calizzano, il Presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, e il Consigliere Provinciale Delegato alla Viabilità della Valbormida, Marco Dogliotti. Durante l’incontro, è stato spiegato che, per garantire la sicurezza durante i lavori, verrà attivato un impianto semaforico per il senso unico alternato, poiché non sarà possibile mantenere il doppio senso di circolazione.

L’intervento è fondamentale per migliorare la stabilità del ponte, infrastruttura strategica per il collegamento tra i comuni della Valbormida. L’obiettivo è garantire una strada più sicura e resiliente, in grado di sostenere il traffico in modo più efficiente. La conclusione dei lavori è prevista per settembre 2025, con l’obiettivo di restituire una viabilità più fluida e affidabile.