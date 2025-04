Pd Vado Ligure, a Villa Groppallo esposizione del quadro "Tortura alla partigiana Clelia Corradini"

Martedì 22 aprile alle ore 18 a Villa Groppallo si terra l'iniziativa organizzata dal Circolo del Pd di Vado Ligure in occasione dell’esposizione del quadro “Tortura alla partigiana Clelia Corradini” di Achille Cabiati. Per diversi decenni a Vado Ligure si sviluppò un legame intenso tra Arte, Politica, valori antifascisti e mondo del lavoro.

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal Nazifascismo, il Circolo Pd, la Fondazione Centofiori, l’amministrazione comunale e le sezioni Anpi intendono rendere omaggio e tenere viva la memoria dei partigiani e di quel periodo così importante per la nostra storia anche con iniziative come questa.