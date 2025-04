Appalti edili Iren in Liguria: sindacati e categorie edili, gas e acqua in audizione con i capigruppo e l'assessore Ripamonti

Nella giornata di ieri, Cgil, Cisl, Uil Liguria e le Federazioni degli edili e del gas-acqua sono state audite in Regione dai capigruppo per la questione legata agli appalti edili di Iren nelle province liguri.

I bandi di gara che saranno emanati entro l'anno riguardano oltre 500 lavoratori edili professionalizzati.

I sindacati hanno chiesto l'applicazione di quanto già contenuto nel protocollo sugli appalti in Liguria, il confronto sulla costruzione del bando, l'applicazione della continuità lavorativa, l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale edile e il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

Il Presidente, su sollecitazione dei capogruppo, si è impegnato a stilare un ordine del giorno, intervenire su Iren per reperire informazioni e procedere con un aggiornamento del confronto. L'assessore regionale Ripamonti, in particolare, si è impegnato a riconvocare le parti per un aggiornamento sui temi posti con forza dai sindacati.