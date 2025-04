Cairo, richiesta contributo danni causati dall’alluvione di ottobre: avviso per privati, condomini e associazioni no profit

Il Comune di Cairo Montenotte informa che, con Decreto Ministeriale n. 1/2025 e Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1134/2025, sono state approvate le misure per la richiesta di contributi a seguito dei danni causati dall’evento alluvionale del 26-27 ottobre 2024.

Possono accedere ai contributi soltanto i privati cittadini, i condomini e le associazioni senza scopo di lucro (o soggetti assimilati) che abbiano presentato nei termini previsti la segnalazione del danno tramite il Modello D.

Il modello individuato per la presentazione della domanda è il Modello B1. Esso potrà essere utilizzato come richiesta di contributo per l’immediato sostegno, riservata unicamente alle prime case – cioè le residenze principali del proprietario o abitate da terzi al momento dell’evento – che hanno subito una compromissione funzionale, entro il limite massimo di 5.000 euro per beneficiario. In alternativa, potrà essere utilizzato per la ricognizione dei fabbisogni relativi a danni superiori a 5.000 euro per chi ha accesso alla Misura 1, o a danni che hanno colpito abitazioni non principali o immobili di altra tipologia che non abbiano determinato una compromissione funzionale, al fine di una valutazione per eventuali provvedimenti statali futuri.

Il contributo è previsto esclusivamente nei casi in cui si richieda il ripristino dei danni all’abitazione principale, abituale e continuativa; delle pertinenze della prima casa, qualora indispensabili alla fruizione dell’immobile; delle parti comuni di edifici residenziali dove sia presente almeno una abitazione principale e continuativa; di aree e fondi esterni se funzionali all’accesso dell’immobile; oppure per la sostituzione o il ripristino di beni mobili indispensabili, come arredi della cucina o della camera da letto.

Sono ammissibili anche le spese per il ripristino dell’immobile che sia sede legale e/o operativa di un’associazione o società senza scopo di lucro, se di proprietà della stessa, comprese eventuali pertinenze qualora siano funzionali all’esercizio dell’attività. È inoltre previsto il contributo per la sostituzione o il ripristino dei beni mobili danneggiati o distrutti che risultino strumentali all’attività dell’associazione o dell’ente.

Sono considerate ammissibili anche le spese tecniche connesse agli interventi elencati, incluse quelle relative agli adeguamenti normativi obbligatori e alle prestazioni professionali, come progettazioni e direzione lavori, comprensive degli oneri riflessi come la cassa previdenziale.

Nei casi non rientranti tra quelli previsti per l’accesso al contributo, il modello B1 assume valore di semplice ricognizione dei fabbisogni, da tenere in considerazione per eventuali misure statali future.

La domanda, redatta utilizzando il modello B1, dovrà essere presentata al Comune di Cairo Montenotte entro e non oltre il 9 giugno. Potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo in piazza della Vittoria 29, oppure inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comunecairo.it.