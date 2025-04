Funerale di Papa Francesco: dal savonese 7 volontari della protezione civile e degli alpini

Sono partiti questa mattina i 7 volontari della provincia di Savona, 6 uomini e una donna, che, insieme agli altri volontari della Colonna Mobile Regionale, presteranno assistenza alla popolazione in occasione del funerale di Papa Francesco a Roma.

La colonna mobile rientrerà domenica 27 al termine delle attività. Dal savonese quindi andranno nella Capitale volontari del gruppo comunale di Ceriale, di Boissano, dell'associazione volontari Protezione Civile di Finale Ligure, dell'associazione Alpini di Savona, l'associazione Volontari Protezione Civile Quiliano e il coordinamento Provinciale di Savona.

In totale sono 28 i volontari della Protezione civile della Liguria.

“Abbiamo risposto immediatamente al Dipartimento Nazionale di Protezione civile che ha richiesto anche il nostro supporto in vista delle esequie del Pontefice – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - Siamo a completa disposizione del capo Dipartimento Ciciliano, al quale il Consiglio dei ministri ha affidato il ruolo di commissario per il coordinamento di tutte le attività e delle strutture impegnate per garantire l’ordinato afflusso e l’assistenza ai fedeli e alle delegazioni internazionali che raggiungeranno Roma per la scomparsa di Papa Francesco. La Liguria è pronta a dare il proprio contributo nell’ambito del sistema nazionale di Protezione civile – concludono – in un momento storico così importante e significativo per il mondo intero”.