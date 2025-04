25 Aprile a Pietra Ligure, De Vincenzi: “Un traguardo storico che ci chiama alla riflessione”

Anche a Pietra Ligure si sono svolte questa mattina le celebrazioni per l’80° anniversario della Festa della Liberazione, con un partecipato momento istituzionale che ha visto la presenza delle autorità locali, delle associazioni del territorio, degli studenti e di numerosi cittadini.

"Oggi ci siamo ritrovati insieme per celebrare con profonda convinzione l'ottantesimo anniversario della Festa della Liberazione – ha dichiarato il sindaco Luigi De Vincenzi – Ottant'anni. Un traguardo storico di straordinaria importanza, che ci chiama a una riflessione ancora più profonda sul significato di quella primavera del 1945 che segnò la fine di un'epoca oscura e l'alba di una nuova Italia. Un anniversario che per me, sin dall'infanzia educato al rispetto dei valori della Resistenza e della lotta di liberazione, rappresenta sempre un grande onore e una grandissima responsabilità".

Il sindaco ha sottolineato il valore della Resistenza come fondamento della democrazia italiana, richiamando anche il contesto internazionale attuale: "Il 25 aprile è il compleanno della nostra Italia libera e democratica, nata dalla liberazione dal giogo fascista e dall'occupazione nazista, un processo lungo e travagliato il cui unico, vero protagonista fu la Resistenza – ha aggiunto il primo cittadino – Come ricordato più volte dal Presidente Mattarella dobbiamo costantemente ricordare da dove nasce la nostra libertà e, con essa, la nostra Repubblica, sancita poi dal voto del 2 giugno 1946 e dalla entrata in vigore della nostra Costituzione il 1° gennaio 1948. È essenziale oggi, mentre conflitti cruenti come la guerra di aggressione russa in Ucraina e la drammatica situazione nella Striscia di Gaza tra Israele e Palestina insanguinano l'Europa e il Medio Oriente, con ripercussioni globali, sottolineare il prezzo altissimo pagato dai cittadini italiani, anche civili e inermi, e gli sforzi coraggiosi di donne, uomini e ragazzi che resistettero all'oppressione per conquistare libertà, pace e giustizia".

Particolarmente sentito il ringraziamento del sindaco verso i giovani e i protagonisti della giornata. Un pensiero per "Sara Becco e i consiglieri del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi di Pietra Ligure, i loro insegnanti e con loro la Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Pietra Ligure dottoressa Giuseppina Manno per aver arricchito il nostro ritrovarci e averci fatto riflettere con le letture proposte".

Un omaggio sentito è stato rivolto anche ai rappresentanti dell’ANPI e alle autorità presenti: "Ringrazio la dottoressa Nadia Morachioli del Comitato provinciale ANPI per l'orazione ufficiale, la Filarmonica 'Guido Moretti' e il Maestro Gazzano, tutte le autorità civili e militari intervenute, i Sindaci di Tovo San Giacomo e Giustenice e tutte le associazioni presenti, in modo particolare l'ANPI di Pietra Ligure e la sua Presidente Marilena Massone e, con lei, anche se non fisicamente presente per motivi d'età, Paolo Pesce, il partigiano Pietra".

In chiusura, un messaggio che riassume il senso profondo della giornata:"Da ultimo, ma certamente non per ultimo, ringrazio tutti quelli che hanno voluto essere presenti e partecipare alla Festa della Liberazione. Buon 25 aprile a tutti – ha concluso il sindaco di Pietra Ligure – Viva la Resistenza, viva la Libertà, viva la Democrazia, viva la Pace, viva l’Italia".