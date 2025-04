Alassio celebra la Liberazione e svela la statua di Sandro Pertini

Alassio ha celebrato l’80° anniversario della Liberazione con una cerimonia solenne in Piazza della Libertà, aperta dall’intervento del sindaco Marco Melgrati.

Davanti a cittadini, turisti e autorità civili, militari e religiose, Melgrati ha ricordato il valore della libertà, affermando: «Siamo abituati ad essere liberi e questo privilegio, frutto della conquista della lotta partigiana e dello sforzo delle Forze Alleate, dobbiamo saperlo onorare, custodire e, soprattutto, non darlo mai per scontato». Rivolgendosi in particolare ai giovani, ha sottolineato come il 25 aprile sia «una giornata che non prevede esclusi, ma che abbraccia tutti in una storia comune di popolo», aggiungendo che la Liberazione «non si è esaurita ottant'anni fa, ma ancora oggi ci chiama a rendere compiuto quel sogno di futuro».

Subito dopo la Santa Messa da campo celebrata da Don Pier Francesco Corsi, Melgrati ha rivolto «un pensiero affettuoso, condiviso da tutti, a Papa Francesco, che ha fatto della pace e della condanna della guerra la sua missione di vita». Ha inoltre portato i saluti del consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, assente perché impegnato a Genova nelle celebrazioni ufficiali con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti anche Franca Oliva, presidente della sezione A.N.P.I. Alassio-Laigueglia, e Jan Casella, consigliere regionale e comunale, incaricato quest'anno dell’orazione ufficiale. Nel suo discorso, Casella ha rievocato con grande passione i valori fondanti della Liberazione, ribadendo l’attualità dei principi di pace, democrazia e libertà.

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato lo svelamento della statua a grandezza naturale del Presidente Sandro Pertini, realizzata dal Maestro Flavio Furlani, che ha voluto donare l’opera al Comune. Il sindaco Melgrati ha auspicato che la statua possa trovare definitiva collocazione nella simbolica Piazza dei Partigiani.

La giornata si è conclusa con la deposizione delle corone d’alloro alle lapidi e ai Monumenti ai Caduti, mentre la “Ollandini Casual Orchestra” dell’Istituto Comprensivo Statale di Alassio ha accompagnato le celebrazioni con esecuzioni musicali dal vivo.