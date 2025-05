Savona, per la prima volta il Concerto del Primo Maggio sul Priamar

Per la prima volta sul Priamar si svolgerà il concerto del Primo Maggio.

Ad organizzarlo la Cgil Savona insieme al Comune e le Officine Solimano.

L'evento prenderà il via alle 14.30 con l'animazione itinerante e i laboratori di giocoleria con Lucia Fusina di Madame Cirque; alle 16.00 "Viaggio nella cura: tra lavoro e desiderio", presentazione performata del fumetto "Sindrome Italia-storia delle nostre badanti" e proiezione del documentario on the road "Careseekers - In cerca di cura" di Tiziana Francesca Vaccaro; alle 17.30 spazio allo spettacolo per bambini di Cattivi Maestri "Un brutto anatroccolo".

Alle 18.30 inizieranno i concerti "Il voto è la nostra rivolta" con Jane Jeresa Blue Band, Mangiatutto e Bailenga e infine i Vallanzaska, con interventi dal palco della Cgil Savona.

Dalle 12 apriranno gli stand, con il cibo dalle 17 nel Piazzale del Maschio. Apertura sempre dalle 12 del bar in Piazza della Sibilla. Saranno presenti gli stand delle Associazioni Culturali e Sociali di Savona.