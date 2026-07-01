Dal 17 luglio torna, per la 44ma edizione, l’Estate Musicale Andorese con il Teatro dell’Opera Giocosa

Torna a partire dal 17 luglio l’Estate Musicale Andorese, giunta alla 44ma edizione e organizzata dal 2023, su incarico del Comune di Andora, dal Teatro dell’Opera Giocosa, con la Direzione Artistica del Maestro Giovanni Di Stefano, Presidente e Direttore Artistico del Teatro dell'Opera Giocosa

L'offerta di spettacoli pensata per il 2026 vuole essere un ponte con le edizioni passate, discostandosi tuttavia con alcuni spettacoli, per portare comunque delle novità importanti, essenziali a rendere frizzante e speciale la nuova edizione di spettacoli estivi.

Otto appuntamenti, cinque di musica classica e tre di Jazz e Blues per l’Estate Musicale Andorese, quasi tutti al Borgo per poter ammirare la rigenerazione del Castello e far rivivere questo gioiello di Andora.

Spiega il Sindaco Mauro Demichelis: “Estate musicale andorese, 44ª edizione, per il quarto anno affidato alle splendide mani del maestro Giovanni Di Stefano dell'Opera Giocosa; un evento di altissimo livello che ha una caratura internazionale. Saranno otto serate distribuite in tutto il territorio e la novità di quest'anno è che l’Estate Musicale Andorese verrà realizzata con alcuni eventi anche nel nostro Borgo Castello e non solo nella chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, ma anche nel castello che ha una corte, che si presta benissimo anche come acustica a un evento che avrà sicuramente grande successo”.

Il Vicesindaco e assessore alla Cultura Daniele Martino sottolinea: “Estate musicale andorese, edizione numero 44. Un appuntamento oramai consueto per Andora, con una serie di location in tutto il territorio comunale e con la consueta, bellissima esperienza del concerto all'alba. Un’occasione di conferma importante, per un'offerta culturale e artistica di primissimo piano e di altissimo profilo”.

Il Maestro Giovanni Di Stefano, nell’illustrare il ricco calendario, dice: “Anche quest'anno presentiamo una stagione ricca di novità sia dal punto di vista classico che dal punto di vista jazz e blues.

Il primo spettacolo della stagione EMA, il 17 luglio, sarà con un concerto presso la Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo dove sarà eseguito il famoso Te Deum di Charpentier per soli, coro e orchestra. L’Overture del Te Deum è famosa perché è la sigla dell’Eurovisione, il pubblico potrà finalmente sentire questa composizione per intero. Dopo l’esperimento dello scorso anno che ha avuto un bellissimo successo con l’esecuzione del Gloria di Vivaldi questa stagione si apre con una delle pagine più belle del settecento musicale. Un inno di ringraziamento per la felice riqualificazione del Borgo con i lavori quasi ultimati e una gioia per la nostra estate.

A dirigere questo concerto sarà il Maestro Cesare Della Sciucca, giovane direttore d’orchestra che ha già debuttato in vari Teatri e Festival importanti come il Rossini Opera Festival di Pesaro o il Festival di Lima in Perù. Con la Voxonus Orchestra, compagine orchestrale molto nota per le proprie esecuzioni di musica barocca con l'utilizzo di strumenti originali dell'epoca, capaci di dare non solo una continuità filologica, ma anche di far immergere lo spettatore nelle atmosfere barocche vi sarà la presenza del coro del territorio del Ponente ligure preparato dal M° Maurizio Fiaschi e Carola Marasco, Sara Iljc Ilaria Scano, Riccardo Della Sciucca, Marco Camastra, solisti.

Il 23 luglio si ritorna nella Chiesa di Santi Giacomo e Filippo per esser deliziati da uno dei pianisti italiani più famosi: Francesco Nicolosi che eseguirà, su un pianoforte gran coda Steinway un programma intitolato “La musica miracolosa”, con Stefano Valanzuolo, voce narrante. Nicolosi, vincitore dei concorsi più importanti al mondo, come quello di Ginevra, ha suonato praticamente in tutte le principali sale da concerto del mondo e con le Orchestre più prestigiose. Definito dalla critica un artista che fa cantare il pianoforte come in passato faceva la grande cantante Giuditta Pasta.

Se i primi appuntamenti sono svolti nella bellissima Chiesa del Borgo, la serata del 29 luglio sarà nel Cortile del Castello. Potremo entrare ed ammirare i lavori compiuti per la rigenerazione del Borgo e sarà proprio un avvenimento: in questa splendida cornice si celebrerà il Patrono d’Italia, San Francesco.

La Zero Emission Baroque Orchestra, specializzata in musica antica, proporrà uno spettacolo sull’uomo che da mercante divenne Santo. La storia di San Francesco raccontata in 6 quadri musicali, vere e proprie stanze affrescate con immagini dell’iconografia francescana che ne rappresentano i momenti più significativi. Il progetto è frutto di un attento ed approfondito lavoro su numerose fonti storiche, letterarie, musicali ed iconografiche. La maggior parte delle musiche proposte è frutto di ricerca e studio critico originale e risulta pertanto mai eseguita. Il complesso è formato da più voci che si alternano e suonano strumenti antichi come organo, flauti dritti, tamburi percussioni, cornamuse, arpa, viella e altri. Un vero concerto narrante che farà apprezzare il luogo incantevole del Castello. Le mura del Castello, i musicisti, i testi, ci faranno tornare indietro, per una sera, di ottocento anni.

Il 2 agosto, il tradizionale Concerto all’alba, seguitissimo appuntamento al quale nelle edizioni precedenti hanno partecipato cinquecento persone giunte a notte fonda per potersi assicurare un posto al molo Thor Heyerdahl. Quest'anno il gruppo di ottoni Brass & Abbrass delizierà il pubblico con musiche di vario genere in attesa del sorgere del sole.

Quest'anno il tradizionale evento in Piazzetta Santa Rita sarà duplice: il 10 e l’11 agosto, due serate dedicate alla musica jazz, per Ema Jazz 2026. Ad esibirsi saranno gli artisti Tullio Ricci, Konstantin Krautler, Edoardo Maggioni e Cesare Pizzetti in un

tributo al grande sassofonista statunitense Wayne Shorter. Due giorni in cui potremo assaporare l’arte di Shorter e i coinvolgenti musicisti nella graziosa piazzetta, vero salotto della città.

Martedì 18 agosto seguirà un altro appuntamento con un coro che si è affermato a livello internazionale nella suggestiva cornice del Cortile del Castello. Il Coro Sarzanae Concentus diretto da Luciano Bonci vincitore di concorsi internazionali, applaudito dal pubblico e dalla critica si distingue per la chiarezza, intonazione e partecipazione nel vasto repertorio che di volta in volta presenta. La novità della proposta è quella della direzione: i gruppi corali di solito sono guidati da un Maestro direttore abituale; questa volta è in tournée con un Direttore ospite e ha scelto Andora come prima tappa della propria tournée. Questa particolarità nasce proprio dal fatto che questo gruppo è aperto alle novità e alle possibilità di acquisire ulteriori esperienze con altri direttori aumentando il livello esecutivo. Direttore quindi sarà il Maestro Vincenzo Di Betta, musicista eclettico (direttore, organista, cantante) nato in Sicilia ma da anni residente a Roma dove ha fondato la Cappella musicale di Santa Maria in Campitelli e che di recente ha inaugurato il Festival internazionale di musica antica della Valletta a Malta.

L’estate andorese si chiuderà il 26 agosto nell’arena di Palazzo Tagliaferro dove ad esibirsi per la parte Blues sarà la famosa cantante Syria. In un programma intitolato Bellissime, saranno presentate le bellissime voci di donne che hanno reso immortali delicate melodie, struggenti ballate, tormentate storie d’amore, da Mina a Ornella Vanoni, da Patty Pravo a Loredana Bertè, da Gabriella Ferri a Mia Martini fino a Fiorella Mannoia e Elisa. Per la prima volta le epoche storiche della musica italiana vengono narrate attraverso il filo conduttore delle canzoni al femminile riproposte in veste acustica da Syria accompagnata dalla chitarra di Massimo Germini e con i testi di Pino Strabioli”.

CALENDARIO ESTATE MUSICALE ANDORESE E ANDORA JAZZ AND BLUES 2026

VENERDI’ 17 LUGLIO – CHIESA DI SANTI GIACOMO E FILIPPO - EMA

Te Deum

Musica di Marc-Antoine Charpentier

Direttore: Cesare Della Sciucca

Maestro del coro: Maurizio Fiaschi

Solisti: Carola Marasco, Sara Iljc, Ilaria Scano, Riccardo Della Sciucca, Marco Camastra

VOXONUS ENSEMBLE

Coro Polifonico di Valleggia – Coro Polifonico Città di Albisola Superiore – Coro Bruckner di Savona - Coro Deo Gloria Istituto Diocesano Musica Sacra Albenga-Imperia

GIOVEDI' 23 LUGLIO – CHIESA DI SANTI GIACOMO E FILIPPO – EMA

LA MUSICA MIRACOLOSA

FRANCESCO NICOLOSI, PIANOFORTE

STEFANO VALANZUOLO, VOCE NARRANTE

MERCOLEDI’ 29 LUGLIO – CASTELLO DI BORGO - EMA

San Francesco aulente flore – Storia di un uomo che da mercante divenne santo

ZERO EMISSION BAROQUE ORCHESTRA

DOMENICA 2 AGOSTO – MOLO THOR HEYERDAHL - EMA

Concerto all'alba

Quintetto di ottoni BRASS & ABBRASS

LUNEDI’ 10 AGOSTO – PIAZZETTA SANTA RITA - JAZZ

Ujig Live

MARTEDI’ 11 AGOSTO – PIAZZETTA SANTA RITA - JAZZ

Tributo a Wayne Shorter

con TULLIO RICCI, KONSTANTIN KRAUTLER, EDOARDO MAGGIONI, CESARE PIZZETTI.

MARTEDI’ 18 AGOSTO – CASTELLO DI BORGO - EMA

CORO SARZANAE CONCENTUS

VINCENZO DI BETTA DIRETTORE

MERCOLEDI’ 26 AGOSTO – PALAZZO TAGLIAFERRO - BLUES

Bellissime

SYRIA

ACCOMPAGNAMENTO DI MASSIMO GERMINI

TESTI DI PINO STRABIOLI