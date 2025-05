Salute e nutrizione: come il cibo influenza il nostro benessere

"Un sistema immunitario perfetto. Dai Fiori del dottor Bach al Veganismo: emozioni, cibo ed energia vitale". Lo scorso 22 febbraio, la libreria Ubik di corso Italia a Savona ha ospitato un evento in grado di far luce sul rapporto stretto che esiste tra alimentazione, salute dell'intestino, sistema immunitario e benessere psicologico. Se l'intestino è ritenuto, a ragione, il nostro secondo cervello, e proprio lì è situato il "quartier generale" del sistema immunitario, è facile dedurre come gli alimenti giusti intervengano nel favorire la salute fisica e, di conseguenza, anche il benessere psicologico. Cerchiamo di capire meglio il perché.

Alimentazione e benessere fisico: una connessione imprescindibile

L'alimentazione rappresenta uno dei pilastri del benessere fisico. Una dieta equilibrata, ricca di nutrienti essenziali quali vitamine, minerali, proteine e fibre, aiuta l'organismo a funzionare correttamente, a prevenire numerose malattie croniche e a mantenere livelli ottimali di energia. Mangiare bene non significa soltanto soddisfare il fabbisogno calorico giornaliero, ma anche scegliere alimenti di qualità, capaci di supportare il metabolismo, il sistema immunitario e la rigenerazione cellulare. Al contrario, un'alimentazione squilibrata, povera di nutrienti e ricca di grassi saturi, zuccheri e alimenti processati, può causare obesità, diabete, disturbi cardiovascolari e altre problematiche capaci di compromettere la qualità della vita di ognuno. Non a caso, negli ultimi anni, la sensibilizzazione su questi temi è cresciuta enormemente, inducendo un numero sempre più alto di persone a informarsi e a cercare soluzioni pratiche per adottare stili di vita sani. Redcare, una delle parafarmacie online più conosciute d'Europa, offre una vasta gamma di prodotti in grado di supportare il benessere dell'organismo: grazie ai suoi integratori, super food, prodotti naturali e soluzioni pensate per rispondere alle diverse esigenze nutrizionali, prendersi cura del proprio corpo è diventato un gesto semplice, accessibile e consapevole.

Il legame tra benessere fisico e salute mentale

Il benessere fisico influisce profondamente sulla psiche. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato come un'alimentazione sana contribuisca a migliorare l'umore, a ridurre i livelli di ansia e ad abbassare il rischio di sviluppare disturbi depressivi. Vitamine del gruppo B, acidi grassi Omega-3 e minerali come il magnesio, svolgono un ruolo essenziale nel sostenere le funzioni cerebrali e la produzione dei neurotrasmettitori responsabili del buon umore, tra cui spicca la serotonina. Una dieta sbilanciata o povera di nutrienti, invece, può alterare l'equilibrio del microbiota intestinale, sempre più riconosciuto come il nostro "secondo cervello", e innescare infiammazioni a catena e disturbi in grado di riflettersi sulla sfera emotiva. È quindi evidente come curare la propria alimentazione significhi anche "pensare bene" e vivere meglio la quotidianità. Adottare uno stile di vita sano, che integri una corretta alimentazione con la pratica regolare di un'attività sportiva e la necessaria attenzione per il benessere psicologico, rappresenta la chiave per migliorare la qualità della vita a ogni età. Mangiar bene, però, vuol dire anche rispettare le proprie scelte e aspirazioni, che si tratti di sostenibilità o di rispetto per la vita degli animali. E, grazie alle scoperte scientifiche recenti, sappiamo che anche il veganismo, se praticato con consapevolezza e attenzione, può rivelarsi uno stile alimentare aderente alle necessità del corpo, dell'intestino e della sfera psicologica.

















