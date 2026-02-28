Formare danzatori,: il progetto della Classe Culturale Europea tra Varazze e Nizza

"Offrire ai giovani la possibilità di studiare danza in modo serio, strutturato e accessibile è oggi una sfida importante. In Italia, infatti, la formazione professionale in questo ambito è spesso concentrata nelle grandi accademie delle principali città, realtà non sempre raggiungibili per tutti, sia per motivi economici sia per difficoltà logistiche e familiari".

Da questa esigenza nasce la Classe Culturale Europea (CCE) orientamento danza, coreografia e lingua: un progetto che valorizza le eccellenze del territorio e le mette in dialogo con una dimensione internazionale, creando un percorso formativo completo tra Italia e Francia.

La CCE unisce quattro realtà formative tra Italia e Francia.

La formazione artistica è affidata allo Studio Danza Varazze SSDARL e alla prestigiosa scuola Off Jazz di Nizza, mentre la formazione scolastica è garantita dall’Istituto Comprensivo Varazze-Celle e dal Collège Ségurane di Nizza.

Gli allievi della CCE seguono un percorso di studio intensivo che unisce formazione artistica e scolastica. Durante l’anno frequentano a Varazze circa 15 ore settimanali di danza presso lo Studio Danza Varazze, diretto da Giovanna Badano, diplomata in Francia con il titolo di Professeur de danse.

A questo si affianca un’esperienza formativa: tre settimane annuali a Nizza, durante le quali gli studenti frequentano al mattino i corsi scolastici in lingua francese presso il Collège Ségurane, insieme ai coetanei francesi, e nel pomeriggio approfondiscono la formazione artistica presso la rinomata scuola Off Jazz, riconosciuta e costantemente monitorata dal Ministero dell’Educazione e dal Ministero della Cultura francese.

Il programma comprende danza classica, jazz, contemporanea, tip tap, teoria del movimento e storia della danza.

Durante l’anno scolastico, il percorso è supportato da attività di potenziamento linguistico coordinate dalla professoressa Fucina, docente di francese dell’Istituto Comprensivo Varazze-Celle che ha inoltre inserito il progetto nel programma Erasmus. Questo consente di contribuire al finanziamento di una delle settimane di studio in Francia e di garantire il riconoscimento ufficiale dell’esperienza come attività scolastica.

"L’obiettivo a lungo termine è offrire agli studenti una preparazione adeguata per accedere ai percorsi di formazione necessari al conseguimento del titolo di Professeur de danse, rilasciato dal Ministero della Cultura francese - viene spiegato - Allo stesso tempo, il progetto intende valorizzare l’impegno, la disciplina e la crescita personale degli allievi, offrendo loro competenze e strumenti che rappresenteranno un patrimonio fondamentale per il loro futuro, dentro e fuori dal mondo della danza".