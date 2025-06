“Loano Street Show”, tre giorni all’insegna dell’arte di strada: ospite speciale Vanni Oddera

Dal 31 maggio al 2 giugno torna il “Loano Street Show”, il festival degli artisti di strada organizzato dal Centro Culturale Polivalente e Fipe/Confcommercio con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Durante le tre giornate (sabato 31 maggio dalle 10 alle 23, domenica 1 giugno dalle 10 alle 23 e lunedì 2 giugno dalle 10 alle 19) acrobati, giocolieri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti e cantanti, clown e giullari, illusionisti si esibiranno in circa decine di spettacoli nelle vie e nelle piazze della città, dando dimostrazione delle loro abilità e regalando a tutti risate ed emozioni.

Grazie alla collaborazione con Stramercatino Torino, sulla passeggiata a mare saranno presenti decine di stand di artigiani e artisti provenienti dal Piemonte, che realizzeranno sul posto e dal vivo le loro creazioni.

Il momento clou del “Loano Street Show” sarà venerdì 31 maggio in piazza Italia quando il campione di motocross e freestyle Vanni Oddera porterà in scena il suo “Free Style Show” con due spettacoli alle 16.30 e alle 22. A seguire, due “sessioni” della sua celebre mototerapia con e a favore di ragazzi disabili. Oddera sarà in piazza Italia per tutta la giornata. Lo spazio davanti a Palazzo Doria ospiterà anche un mercatino solidale a favore dell’istituto Gaslini di Genova.

Tutte le informazioni sul sito www.viviloano.it o al numero 351.83.45.220.