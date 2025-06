Savona, nuova convenzione con Arte per la gestione delle case popolari e censimento dell'amianto nelle abitazioni

La Giunta comunale di Savona ha approvato una nuova convenzione con ARTE (Azienda Regionale per l’Edilizia), per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, aggiornando così l’accordo in vigore dal 1994 e rendendolo conforme alla normativa regionale più recente.

La convenzione regola i rapporti tra Comune e Arte nella gestione degli alloggi di proprietà comunale affidati all’azienda regionale, e riguarda la gestione amministrativa, i servizi e i processi edilizi. Tra le clausole previste nella bozza di convenzione è inclusa anche un’attività di monitoraggio e censimento dell’amianto presente negli immobili di edilizia residenziale pubblica.

La preparazione del documento è stata preceduta, lo scorso marzo, da una ricognizione congiunta tra i tecnici del Comune (Servizi Patrimonio e Sociale) e Arte, per verificare lo stato degli immobili già affidati in gestione nel 1994.