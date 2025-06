Savona, pulizia spiagge e diserbo stradale. Santi: "Certe zone della città sono trascurate"

È stato sollevato dal consigliere Piero Santi, nell'ultima commissione sulla variazione di bilancio, il problema del diserbo delle strade e della pulizia delle spiagge cittadine.

"Sono stato invitato da molti cittadini a vedere la situazione di strade come via Canaielli, Legino, via Monteprato al Santuario e via dei Governanti – ha detto Santi – ma ce ne sono molte altre. Vorrei sapere se avete appaltato i lavori, e in caso affermativo perché non vengono eseguiti. E se Sea-S, come ogni anno, li svolge direttamente o li subappalta".

Altro tema è la pulizia delle spiagge libere. "Era consuetudine - ha spiegato Santi - che a inizio aprile venisse effettuata una vagliatura della sabbia per eliminare i materiali spiaggiati dalle mareggiate invernali, rimuovendo tronchi e sporcizia. Quest'anno mi dicono che in certe spiagge non è stato fatto nulla. Anche qui: avete appaltato il servizio?"

Per quanto riguarda le spiagge, i lavori di sistemazione sono già iniziati e verranno completati nei prossimi giorni. "Per le spiagge libere - ha detto l'assessore Parodi - si è fatta prima una sgrossatura, e ora si procede con un ulteriore passaggio per rimuovere i piccoli detriti – è stato spiegato –. I lavori sono partiti qualche giorno fa da Zinola e procedono progressivamente. Per quanto riguarda il diserbo, l'erba cresce in continuazione, e servirebbe la disponibilità di mille squadre che lavorino contemporaneamente in tutta la città, ma non è possibile. Mi pare che lo spirito della variazione di bilancio dimostri comunque la volontà di andare avanti, sistemare le cose e fare un salto in avanti."