Ata, approvato il secondo riparto: 3 milioni e mezzo per pagare interamente i privilegiati e in buona parte i chirografari

Il Tribunale di Savona ha approvato il secondo riparto parziale, predisposto dall’amministratore di Ata, Mario Tassinari, che a questo punto si appresta a darne esecuzione.

Il piano prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati per una cifra pari a 2 milioni e mezzo di euro. Per quanto riguarda i creditori chirografari, prevede 1 milione di euro (ovvero un acconto del 60% rispetto a quanto previsto dal concordato).

La Società si sta attivando per avviare un terzo piano di riparto a favore dei creditori chirografari, con l’aspettativa di pagare il saldo di quanto previsto dal concordato.

Nel primo riparto erano già stati pagati integralmente gli ex lavoratori dipendenti; con questo si pagano interamente gli ulteriori creditori privilegiati, ossia le cooperative, gli artigiani e i professionisti, nonché, in parte, i chirografari.

Le ulteriori risorse già disponibili sono accantonate in attesa di compiere gli ultimi atti prima di giungere alla conclusione della procedura. Si ricorda, a tal proposito, che l’amministratore unico è in attesa dell’autorizzazione da parte del Tribunale per un nuovo bando di vendita per i parcheggi di via Saredo.

"È un importante passo in avanti verso la conclusione del concordato – ha commentato l’assessore al Bilancio, Silvio Auxilia –. Finalmente arriva questo passaggio che era molto atteso. Auspichiamo che il concordato si concluda il prima possibile, visto che emerge sempre di più che ci sono le condizioni".