Autorità portuale, Matteo Paroli è il nuovo commissario per i porti di Genova e Savona

Dopo le dimissioni rassegnate nei giorni scorsi da parte del commissario Massimo Seno e del commissario aggiunto Alberto Maria Benedetti, un nuovo passaggio porta verso il cambio di guardia per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, e quindi dei porti di Genova e Savona. A Palazzo San Giorgio da lunedì prossimo (16 giugno, ndr) sarà operativo Matteo Paroli, nuovo presidente designato che assumerà, per il momento, la carica a sua volta di commissario.

Nella giornata di oggi il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha infatti firmato il decreto col quale assumerà il nuovo incarico. Che non sarà però quello di presidente: l'iter per questa nomina si è infatti arenato alla Camera, nonostante lo stesso Paroli fosse già stato individuato quale nuovo numero uno dell'Authority già nello scorso aprile.

La mossa, ha spiegato il Mit, è stata effettuata per "garantire continuità gestionale e operativa negli scali strategici per l'economia del Paese" (il decreto riguarda anche i porti del Mar Tirreno Settentrionale e del Mar Ionio, ndr). Il prossimo passaggio sarà quando arriverà anche il via libera parlamentare, allora Paroli sarà nominato presidente a tutti gli effetti.