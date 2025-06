Savona, l'incompiuta di via Alla Strà dopo la frana di 6 anni fa. I residenti: "Restiamo cittadini di serie B"

L'intervento di ripristino della strada è stato completato, anche se con interruzioni e ritardi; anche il collaudo è stato eseguito, ma mancano ancora la pulizia e la segnaletica orizzontale.

Savonanews ha incontrato i residenti della zona, che da tempo segnalano le criticità. "Si tratta di un collegamento importante per chi lavora in Val Bormida – dicono – e d'estate sono molti gli automobilisti della Val Bormida o del Piemonte che la scelgono come strada alternativa e meno trafficata. Ma presenta diversi problemi: la parte rifatta dopo la frana non è stata completata e la manutenzione del tratto restante è scarsa, se non inesistente. Ci sono grosse buche pericolose, soprattutto per chi viaggia in moto".