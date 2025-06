Savona, i "camalli" ricordano Pippo Rebagliati nell'ottantesimo anniversario della scomparsa

"Come ogni anno è doveroso recarsi a mettere in ordine la lapide dove fu ucciso Pippo Rebagliati". I soci della compagnia portuale ricordano Pippo Rebagliati, in una commemorazione giunta a 80 anni dalla scomparsa del portuale, rendendo omaggio dalla lapide a lui dedicata .

Attivo sindacalista, mentre lavorava al porto di Savona partecipò alla fondazione del Consorzio dei lavoratori portuali, del quale fu eletto presidente. Fin dal 1921 aderì al PCd’I e, nel 1926, venne arrestato e mandato al confino sull’isola di Lipari, dove — con l’accusa di aver ricostituito tra i confinati il partito comunista — fu processato dal Tribunale speciale, che nel 1928 lo prosciolse.

Per le sue incerte condizioni di salute, Rebagliati poté prendere parte soltanto alla prima fase della lotta armata contro i nazifascisti, dopo essere entrato nella Resistenza, col nome di battaglia di “Pippo”, subito dopo l’armistizio ed è mancato poco dopo la Liberazione.