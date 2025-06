Cairo, tragedia in via Fornaci: giovane perde la vita

Dramma nella serata di ieri in via Fornaci a Cairo Montenotte, nei pressi della linea ferroviaria, dove un ragazzo di 19 anni, italiano di origine marocchina, ha perso la vita in circostanze tragiche.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe precipitato dalla tromba delle scale dell’ex centrale elettrica. L’allarme è scattato intorno alle 22 e sul posto sono intervenuti tempestivamente i militi della Croce Bianca di Cairo, l’automedica, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Nonostante i soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le prime ipotesi parlano di un gesto volontario, ma restano in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.