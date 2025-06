Infortunio in cantiere a Pietra Ligure: operaio si ferisce con un flessibile

Quello di Varazze non è stato l’unico incidente sul lavoro registrato questa mattina nella cronaca savonese: un episodio simile si è infatti verificato poche ore prima a Pietra Ligure, all’interno di un cantiere situato nei pressi dell’hotel Minerva, in via Torino.

Intorno alle 8.30, infatti, un operaio si è procurato una ferita al polso utilizzando un flessibile. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Borgio e l’automedica del 118.

Il lavoratore è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e successivamente trasferito al San Paolo di Savona. A occuparsi degli accertamenti sull'accaduto sono gli ispettori dell’UOPSAL dell’Asl2 e i carabinieri.