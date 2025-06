Varazze, dal Fondo Strategico Regionale oltre 1,1 milioni per riqualificare piazza Vittorio Veneto

Oltre 1,1 milioni di euro per restituire verde e qualità urbana al quartiere di San Nazario, a Varazze. E' l'intento della riqualificazione di piazza Vittorio Veneto, per la quale l'Amministrazione comunale varazzina ha ricevuto nelle scorse ore conferma di un finanziamento regionale.

Il progetto è stato infatti inserito all’interno del Fondo Strategico Regionale, facendo sì che l'ente possa accedere a un finanziamento di 1 milione e 161mila euro da parte della Regione Liguria, su un importo complessivo di 1 milione e 269mila.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) era stato approvato a fine 2024, mentre il progetto esecutivo alla fine dello scorso maggio. Ora l'opera, ritenuta strategica dall'Amministrazione per la valorizzazione del quartiere di San Nazario, restituendo funzione e vivibilità a uno spazio urbano oggi sottoutilizzato, è pronta così per essere messo a gara e avviato entro l’anno.

A renderlo noto è stata la stessa Amministrazione, ringraziando Regione Liguria - col presidente Bucci e gli assessori Giampedrone e Scajola oltre al consigliere Bozzano - col sindaco Pierfederici che afferma: “La riqualificazione della piazza contribuirà a ricucire il tessuto urbano, migliorare i collegamenti cittadini e offrire nuovi spazi pubblici accessibili, sicuri e integrati con l’identità del quartiere”.

“L’intervento - specifica invece il vicesindaco delegato a Lavori Pubblici e Urbanistica, Filippo Piacentini - prevede la trasformazione dell’area in una piazza verde, moderna e funzionale, con nuove alberature, aree vegetali diffuse, spazi di sosta e relax, arredi urbani intelligenti, illuminazione smart e sistemi di raccolta e riuso delle acque piovane. I lavori permetteranno inoltre l’abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento del collegamento diretto con la passeggiata a mare e i percorsi pedonali lungo la via Aurelia, con l’allargamento dei marciapiedi per garantire maggiore accessibilità e fruibilità degli spazi. Una progettazione che mette al centro la sostenibilità ambientale e la qualità della vita urbana”.

“Questo importante finanziamento della Regione ci permette di dare concretezza a un progetto che guarda al futuro di Varazze - aggiunge quindi il primo cittadino - Dopo Piazza Dante, proseguiamo con convinzione il percorso di rigenerazione urbana, restituendo al quartiere di San Nazario una nuova centralità, più verde, più vivibile e meglio connessa con il resto della città. L’opera si inserisce in un disegno più ampio di riqualificazione urbana che l’Amministrazione sta portando avanti in modo sistematico, in dialogo costante con cittadini e operatori locali. Un passo importante per preparare Varazze alle sfide del futuro, rafforzandone l’identità e la coesione urbana”, termina il sindaco Pierfederici.