Sport, fede e comunità, Imperia ha celebrato il Giubileo degli Sportivi tra entusiasmo e partecipazione

Un sabato pomeriggio, purtroppo non baciato dal sole ma animato da sorrisi, ed entusiasmo oltre a un momento di riflessione ha trasformato Calata Anselmi in un grande spazio aperto dedicato allo sport e ai suoi valori. Oggi, sabato 14 giugno, Imperia ha ospitato la 'Giornata Nazionale dello Sport 'unita al Giubileo degli Sportivi, un evento che ha saputo unire l’energia dell’attività sportiva alla condivisione spirituale.

Numerose le società sportive della provincia presenti con stand, dimostrazioni e informazioni, in un clima di festa che ha coinvolto atleti, famiglie, tecnici e istituzioni. La manifestazione, pensata come occasione di incontro e dialogo tra i protagonisti dello sport locale, ha visto la partecipazione attiva di centinaia di persone. Il momento più sentito della giornata è arrivato alle 18, con la celebrazione della Santa Messa in mezzo agli sportivi, presieduta da monsignor Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga-Imperia, accompagnato dal coro 'ConClaudia' diretto da Margherita Davigo. Durante l’omelia, il vescovo ha voluto sottolineare il significato più profondo del fare sport: "Lo sport è un linguaggio universale, capace di unire, educare e far crescere. Ma perché sia davvero scuola di vita, deve fondarsi sul rispetto, sull’impegno e sulla solidarietà. Cari atleti, siate testimoni di questi valori dentro e fuori dal campo".

Al termine della celebrazione, le attività sportive sono riprese regalando a bambini e ragazzi l’opportunità di provare diverse discipline e ricevere un gadget ricordo. Nel frattempo, all’Auditorium del Museo del Mare, si è tenuto anche il seminario promosso dalla Scuola Regionale dello Sport. Raffaella Rognoni, mental coach, ha guidato un incontro molto partecipato dal titolo 'Atleti e bambini al centro – tecnici e genitori uniti per il loro sviluppo', affrontando temi fondamentali per il benessere psicologico e educativo dei giovani sportivi.

(Fotoservizio Christian Flammia)