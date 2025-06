Manutenzione di strade pubbliche e vicinali: a Calice Ligure approvato il nuovo regolamento per i contributi ai privati

Punta a una sempre maggior collaborazione tra pubblico e privato, coinvolgendo in modo attivo i cittadini e le realtà locali nella cura del territorio in una gestione condivisa e responsabile del sistema viario più capillare, il nuovo regolamento approvato dal Comune di Calice Ligure per l’erogazione di contributi economici a favore di cittadini, imprese o altri soggetti giuridici circa la manutenzione di strade pubbliche o vicinali ad uso pubblico.

Il testo, adeguato alle normative nazionali, prevede infatti lo stanziamento da parte del Comune nel suo bilancio, a partire dall’anno finanziario successivo all’adozione del regolamento, di un fondo dedicato a sostenere interventi di sistemazione anche in quel reticolo di sentieri, carreggiate, rive o altri elementi accessori del sistema viario comunale non sotto la responsabilità dell'ente, in regime di compartecipazione.

Per accedere al contributo, i soggetti interessati dovranno presentare un’apposita domanda corredata da un progetto condiviso preventivamente con gli uffici tecnici comunali, un preventivo dettagliato e una descrizione dello stato di ammaloramento dell’infrastruttura oggetto dei lavori. Questo indicando anche il costo complessivo dell’opera e la quota richiesta al Comune. Il contributo potrà coprire fino al 33% del valore complessivo delle fatture, con un tetto massimo di 5.000 euro per singolo intervento.

Le richieste saranno esaminate dall’Ufficio Tecnico comunale, che valuterà le priorità di intervento sulla base di criteri oggettivi: urgenza dei lavori, pericolosità della situazione, rilevanza pubblica in termini di numero di utenti interessati e disponibilità economiche.

Il regolamento consente inoltre agli uffici comunali di concedere nulla osta per interventi realizzati interamente a carico dei privati, purché non vengano apportate modifiche alla carreggiata e siano rispettate tutte le normative in materia di sicurezza.