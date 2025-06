Un pomeriggio con Libereso: il documentario restaurato, torna in versione 4K il film di Franco Revelli dedicato alla straordinaria “giungla” botanica del celebre giardiniere-filosofo.

Tra le iniziative organizzate per celebrare il centenario della nascita di Libereso Guglielmi, spicca la nuova edizione del documentario "Un pomeriggio con Libereso", firmato dal regista Franco Revelli.

Grazie ai più recenti sviluppi tecnologici, il documentario è stato completamente restaurato: le immagini sono ora in risoluzione 4K, con una qualità visiva nettamente superiore, mentre l’audio è stato ottimizzato eliminando i rumori di fondo, in particolare il traffico cittadino che caratterizzava la prima versione. Questi suoni, nella versione originale, contribuivano a raccontare la realtà del giardino di Libereso, un angolo di verde stretto tra le auto e il cemento della città moderna.

"Un pomeriggio con Libereso", nato da un’idea di Claudio Porchia e prodotto da Zemiafilm, racconta un autentico tesoro nascosto: la straordinaria “giungla” botanica creata da Libereso a Sanremo. Un luogo sorprendente, dove si incrociano passioni, visioni e memorie, in un dialogo continuo tra uomo e natura.

Mentre la “città dei fiori” ha in parte smarrito la sua vocazione botanica, schiacciata dalla pressione del turismo e dall’espansione edilizia, Libereso — che nel film si definisce «un po’ allievo» di Mario Calvino, celebre agronomo e padre dello scrittore Italo — ha saputo custodire e reinventare un’idea diversa di Sanremo. Nel suo giardino convivono, in perfetta armonia, piante tropicali provenienti da Africa, Asia e America Latina, testimoniando quella visione lungimirante che voleva trasformare la città in una “Sanremo subtropicale”. Questo piccolo eden non è soltanto un giardino, ma un vero e proprio santuario di biodiversità, un laboratorio vivente che riflette la filosofia di Libereso: vivere in sintonia con la natura, celebrandone la bellezza e la libertà.

Rispetto alla versione originaria del 2008, questa nuova edizione ha una durata complessiva di 22 minuti, mantenendo intatto lo spirito poetico e visionario dell’opera, ma arricchendolo con una resa visiva e sonora all’altezza del messaggio profondo che il documentario trasmette.A questo link è possibile vedere la nuova versione del documentario: https://www.zemiafilm.eu/project/un-pomeriggio-con-libereso-remastered/

Il video sarà utilizzato e proposto nel corso delle iniziative legate al Centenario di Libereso.

Per informazioni mail: liberesocentenario@gmail.com