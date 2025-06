"Masterclass Corale del ’900", un viaggio nella coralità contemporanea ad Albisola

Albisola Superiore ospiterà la “Masterclass Corale del ’900”, un evento imperdibile per tutti gli amanti del canto corale, organizzato da Comami Musica A.P.S.. L’iniziativa offre una full immersion nella magia della coralità contemporanea, pop e del ’900, con un focus su vocalità, interpretazione e direzione.

La masterclass sarà guidata dal Maestro Massimo Peiretti, riconosciuto esperto in musica del ’900 e pop, garantendo un’esperienza formativa di alto livello. L’evento è specificamente pensato per cori amatoriali e coristi non professionisti, promettendo un percorso intenso e coinvolgente per approfondire la musica corale del Novecento e contemporanea.

L’appuntamento è fissato per il 13 settembre, presso la sede Comami Musica – Parco dell’Accoglienza – Albisola Superiore. I costi di partecipazione sono scaglionati per incentivare la partecipazione di gruppo: 35 € per il singolo, con uno sconto del 10% per i piccoli gruppi e un sconto del 20% per la corale intera.

Le iscrizioni chiuderanno lunedì 1 settembre. Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare il numero 347.3513.368.