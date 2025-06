Vendita sito Continental, i sindacati: "Sorpresa e preoccupazione per la notizia, chiesto subito un incontro con la nuova proprietà"

Un misto di sorpresa e preoccupazione è la reazione dei sindacati alla notizia improvvisa della cessione del sito Continental di Cairo Montenotte. “Oggi, mercoledì 18 giugno, siamo stati convocati senza preavviso a un incontro con l’Azienda Continental, alla presenza del Direttore Woller e del Responsabile HR Cenini, presso l’Unione Industriali di Savona. L’azienda ha comunicato alle Segreterie e alla Rsu che, nella notte, è stato raggiunto un accordo per la cessione di tutte le quote di Continental Brakes Italy di Cairo Montenotte al fondo di investimento europeo Mutares”.

Inizia così la nota diffusa nella mattinata odierna da Fim, Fiom, Uilm e Rsu, che proseguono: “Questa vendita vedrà il definitivo closing tra fine settembre e ottobre 2025. Il fondo Mutares è specializzato nell’acquisizione di aziende con difficoltà operative, con l’obiettivo di rilanciarle. Inoltre, ci è stato riferito che il fondo è anche proprietario di altre aziende del settore metalmeccanico e automotive” – spiegano i sindacati – “Da parte dell’azienda, la cessione è stata presentata come un’opportunità per lo stabilimento cairese di tornare ad essere autonomo e profittevole, come un tempo”.

“Abbiamo chiesto di incontrare al più presto la nuova proprietà, che presumibilmente vedremo tra fine giugno e i primi di luglio. Alla sorpresa per la notizia si accompagna la nostra preoccupazione, ma anche la speranza che questa operazione possa rappresentare una concreta occasione di rilancio per lo stabilimento di Cairo”, concludono i sindacati.

Sull'argomento sono intervenuti anche, da parte istituzionale, l'assessore regionale all’Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, con una nota congiunta: “Regione Liguria è pienamente consapevole del ruolo strategico che questa realtà riveste all’interno dell’Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese. Come già avvenuto in altre vertenze, come quella di Piaggio Aerospace, il nostro obiettivo prioritario è garantire la continuità produttiva e la piena tutela dell’occupazione. Siamo disponibili a ogni confronto con le parti coinvolte, nel momento in cui ciò si renderà necessario. L’interesse di Regione Liguria è che questa operazione si traduca in una concreta opportunità di consolidamento e sviluppo per lo stabilimento di Cairo Montenotte e per l’intero territorio”.