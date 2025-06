Anche i docenti dell’Ic Savona II all’incontro tra scuole liguri e francesi nell’ambio di Erasmus+

Erano presenti anche i docenti dell’Ic Savona II all’evento di disseminazione dedicato alla mobilità Erasmus+ tra le scuole liguri del Consorzio USR Liguria e le écoles francesi del Rectorat di Nizza. L’incontro si è tenuto ieri, nella prestigiosa cornice di Palazzo Imperiale a Genova, ed era focalizzato sul racconto dell’esperienza vissuta da una delegazione di docenti italiani impegnata in un percorso di job shadowing – l’osservazione diretta del lavoro dei colleghi – nelle scuole francesi, dal 19 al 23 maggio scorsi.

A introdurre i lavori è stato il dirigente dell’USR Liguria Alessandro Clavarino, che ha evidenziato l’importanza della cooperazione transfrontaliera nel rinnovamento dei modelli educativi. Presenti all’evento anche il Console onorario di Francia Luc Penaud, il prof. Olivier Ginola del Rectorat di Nizza e la direttrice dell’Alliance Française di Genova, Carole Fregonara.

Lo scambio ha permesso ai docenti liguri – tra cui rappresentanti dell’Istituto Gaslini-Meucci, dell’IC Centro Storico e di IC Voltri 1 – di osservare in aula i colleghi francesi durante le lezioni, attività sportive e culturali. Dai racconti emersi durante l’evento, il sistema scolastico d’Oltralpe appare meno digitalizzato ma più strutturato nei ritmi: gli studenti si spostano tra le aule, sviluppando autonomia e senso di responsabilità. La matematica è affrontata in ottica di problem solving, con minore enfasi sulla teoria, e particolare attenzione è riservata agli spazi per il lavoro collegiale tra insegnanti.

La dirigente Caterina Bruzzone (IC Voltri 1) ha sottolineato come, per contro, il modello italiano presenti una maggiore attenzione alla personalizzazione didattica e all’inclusione.

L’iniziativa si inserisce nel solco del protocollo firmato nel 2021 a Perinaldo tra USR Liguria e le Académies di Nizza e Marsiglia, in attuazione del Trattato del Quirinale oggi in fase di rinnovo.

All’appuntamento hanno preso parte anche docenti degli IC di Pieve di Teco, Pontedassio, Savona II, Montaldo, Sampierdarena, Vallestura, Rivarolo, oltre a quelli dei Licei Gobetti, Lanfranconi e dell’Istituto Firpo-Buonarroti.

In chiusura, durante l’aperitivo finale, l’imprenditore Raoul Bollani ha offerto ai presenti un affascinante viaggio nella storia di Palazzo Imperiale, svelando curiosità sugli affreschi e sul valore storico dell’edificio.

L’evento si è concluso con l’auspicio, condiviso da tutti i partecipanti, di rafforzare la cooperazione educativa tra Italia e Francia, promuovendo lo scambio di buone pratiche come leva per una scuola sempre più europea.