Auto in fiamme sulla Sp 38: vigili del fuoco mobilitati a Bormida

Un’automobile è andata a fuoco nella giornata odierna lungo la Sp 38, al chilometro 7.300, nel territorio comunale di Bormida. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, insieme al capo cantoniere della Provincia.

Fortunatamente, l’incendio non ha causato feriti né persone intossicate. Il pronto intervento dei soccorritori ha permesso di domare le fiamme in tempi contenuti, evitando che il rogo si propagasse ad altre aree circostanti.

Per consentire le operazioni di spegnimento in piena sicurezza, è stato necessario chiudere temporaneamente la strada, provocando inevitabili disagi alla viabilità locale. La circolazione è stata ripristinata non appena le condizioni lo hanno consentito.