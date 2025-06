Quiliano, i ladri di albicocche di Valleggia colpiscono ancora: furto all'orto sociale "Tutti giù per terra"

Prima le scuole medie di Valleggia, ora l'orto sociale "Tutti giù per terra", gestito dall'associazione "Guardami negli occhi". I ladri di albicocche di Valleggia hanno colpito di nuovo. E lo hanno fatto con furti ancor più odiosi perché, dopo i bambini delle medie, hanno colpito i ragazzi con disabilità dell'orto sociale "Tutti giù per terra", dove giovani con autismo coltivano ortaggi, frutta e verdura che vengono poi condivisi o destinati a finanziare i progetti dell’associazione. È il secondo furto nel giro di 12 ore.

A denunciare la "sparizione" delle albicocche è stata direttamente l’associazione sui social.

"Come ogni anno, anche quest’anno le albicocche del nostro orto sociale sono sparite. Raccolte da mani che non erano le nostre – scrive l'associazione – e non certo per fame".

"Non è solo frutta che se ne va: è il lavoro di chi ci ha messo impegno, cura, tempo. Di ragazzi e ragazze che imparano a essere parte di qualcosa, che aspettano il raccolto, che lo condividono con rispetto".

"Rubare a un orto sociale non è solo 'prendere' – prosegue l'associazione Tutti giù per terra – È togliere a chi ha meno occasioni, a chi sta costruendo con fatica piccoli gesti di autonomia, fiducia, dignità. Non vogliamo fare polemiche. Ma vogliamo ricordare che certi frutti valgono più di quel che sembrano e che custodirli, tutti insieme, è un gesto di comunità".