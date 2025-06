Ospedale, Cairo in Comune: "Non basta rinnovare i muri, servono servizi per i pazienti"

Ieri, nel giorno della visita dell’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, il gruppo di opposizione Cairo in Comune ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco Paolo Lambertini, chiedendo chiarimenti sul progetto di ristrutturazione e ammodernamento dell’ospedale San Giuseppe.

I consiglieri Giorgia Ferrari e Lisa Tortarolo vogliono sapere quali sono i contenuti dei lavori in corso, se sono previsti trasferimenti di servizi come il Punto di Primo Intervento e se gli spazi destinati saranno adeguati. Inoltre, chiedono informazioni sulle prestazioni che offrirà la nuova Casa di comunità.

"Non basta rinnovare i muri – affermano – servono investimenti concreti in servizi e prestazioni utili ai pazienti". L’interrogazione è stata presentata proprio per sfruttare la presenza dell’assessore e sollecitare risposte dall’amministrazione comunale e regionale.