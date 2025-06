Non sono passate inosservate le diverse pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato in via Piave a Savona.

Ieri sera infatti un massiccio dispiegamento di mezzi si è concentrato nei pressi di un bar con gli agenti che hanno controllato alcuni avventori del locale di Villapiana.

Sul posto era presente anche l'unità cinofila.