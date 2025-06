Ospedale di Albenga e sanità nel Ponente, Invernizzi (FdI): "Attenzione massima dalla Regione per offrire servizi di qualità"

"La sanità pubblica è un pilastro fondamentale del nostro territorio, e sull’ospedale di Albenga, così come sull’intera area del Ponente ligure, la Regione sta mantenendo altissima l’attenzione per garantire servizi efficienti, moderni e di qualità ai cittadini." Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Rocco Invernizzi, intervenendo sul tema del rilancio e del potenziamento dell’offerta sanitaria nella provincia di Savona.

"L’ospedale di Albenga rappresenta una struttura strategica per tutto il comprensorio, e deve poter contare su reparti operativi, personale adeguato e una programmazione sanitaria che metta al centro le reali esigenze del territorio. La Giunta regionale, sotto la guida del presidente Marco Bucci, ha avviato un percorso di riqualificazione della rete ospedaliera che riguarda anche e soprattutto il Ponente, troppo spesso dimenticato nel passato”.

Invernizzi sottolinea come siano già in corso interventi e valutazioni per migliorare la qualità delle cure, ridurre le liste d’attesa e rafforzare l’integrazione tra ospedale e medicina territoriale: “Il nostro obiettivo è chiaro: nessun cittadino deve sentirsi abbandonato, e nessuna zona della Liguria deve essere considerata di ‘serie B’. Questo vale per Albenga, per Pietra Ligure, per Imperia, e per tutta la sanità del Ponente".

Il consigliere conclude con un appello alla collaborazione istituzionale e al superamento delle polemiche strumentali: “Su questi temi non possono esserci divisioni ideologiche. La salute è un diritto universale, e su questo Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con senso di responsabilità e visione a lungo termine. La Regione c’è e continuerà a investire con determinazione".