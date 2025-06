Sanità ed emergenza, Foscolo: "Ppi h24 ad Albenga senza sottrarre risorse al Santa Corona"

Durante la visita dell’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò agli ospedali Santa Maria di Misericordia di Albenga e Santa Corona di Pietra Ligure è arrivata una conferma importante: l’apertura H24 del Punto di Primo Intervento di Albenga non comporterà alcuna sottrazione di risorse umane al presidio pietrese.

A darne notizia è la capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo, che nei giorni scorsi aveva presentato un’interrogazione in Regione per ottenere chiarimenti su questo punto. «È fondamentale che il PPI di Albenga torni operativo 24 ore su 24, ma senza indebolire il Santa Corona, che è e resta un DEA di II livello strategico per tutto il Ponente ligure» ha spiegato Foscolo.

Nel corso del sopralluogo, l’assessore Nicolò ha confermato anche il potenziamento del Santa Maria di Misericordia «tra le altre cose con l’acquisto di nuove apparecchiature e l’arrivo di medici di Medicina generale dal prossimo settembre nella Casa di Comunità».

Novità in vista anche per la Struttura distrettuale di via Trieste, dove è in programma una riorganizzazione significativa che «porterà il consultorio, i pediatri di libera scelta e la Neuropsichiatria infantile in un'unica sede, per dare un servizio completo alla fascia di età 0-18 anni».

«Tanti investimenti sono previsti anche sul Santa Corona, fondamentale DEA di II livello per tutto il Ponente ligure» ha concluso Foscolo.