Visita nell'albenganese dell'assessore Nicolò, Vaccarezza: "Risvolti positivi su più fronti"

Mattinata di visite istituzionali nei presidi sanitari del Ponente savonese per l'assessore Nicolò che ha fatto tappa ad Albenga, accompagnato dai consiglieri regionali eletti in provincia di Savona, per un sopralluogo all’ospedale Santa Maria di Misericordia e alla Struttura complessa distrettuale di via Trieste.

«Una visita con risvolti positivi su più fronti», ha commentato il consigliere Angelo Vaccarezza, che ha partecipato all’iniziativa insieme ai colleghi e ai vertici sanitari locali. Al Santa Maria di Misericordia, ad accogliere la delegazione, il Direttore Generale di Asl2 Michele Orlando e il Direttore Sanitario Luca Garra. Al centro del sopralluogo, le novità legate all’adeguamento tecnologico e all’organizzazione dei servizi: nuove grandi apparecchiature diagnostiche – come TAC, risonanze e strumenti ambulatoriali – e l’estensione alle 24 ore del Punto di primo intervento per l’estate.

Da settembre, inoltre, è previsto l’arrivo di 20 giovani medici che andranno a operare nelle Case di Comunità in tutta la regione. «Massimo Nicolò – spiega Vaccarezza – ha ribadito la validità dell’integrazione tra ospedale, casa di comunità e ospedale di comunità, che ad Albenga sarà completamente operativa entro il 2026».

La visita è poi proseguita nella sede del Distretto Asl di via Trieste, dove la dottoressa Maria Iris Grassi ha illustrato i progetti di ripianificazione interna, con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche e al potenziamento dei servizi dedicati alla neuropsichiatria infantile. «Un settore che merita un’attenzione molto particolare», ha sottolineato ancora Vaccarezza.

A margine della giornata, il consigliere ha voluto ringraziare l’assessore Nicolò «per la grande attenzione dimostrata. Ha accolto con sensibilità la richiesta dei Capigruppo della minoranza dell’Amministrazione comunale di Albenga, organizzando in tempi davvero celeri questo sopralluogo». Una mattinata, conclude Vaccarezza, «che ha portato pianificazione e buone notizie per il presente e per il futuro del comparto sanitario del nostro comprensorio».