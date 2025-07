Conferenze, escursioni, arte, musica: gli eventi dell'estate a Santuario

L'estate a Santuario (Savona) sarà ricca di una grande varietà di eventi gratuiti che hanno lo scopo di valorizzare la frazione e la Basilica Nostra Signora di Misericordia come luoghi di cultura e spiritualità adatti a tutte le fasce d'età. Le proposte puntano a far riscoprire l’identità storica e paesaggistica della zona, creando occasioni di socialità, apprendimento e svago.

La programmazione nasce dall'unione di diverse realtà: "La bella sinergia fra operatori locali, cittadini e associazioni, coordinati dal Tavolo del Santuario, che vede il Comune, Opere Sociali e Diocesi di Savona-Noli insieme, ancora una volta dimostra come le buone pratiche di lavoro condiviso possono portare buoni frutti", dichiara l'assessora comunale alla Cultura Nicoletta Negro.

Nell'ambito della rassegna "Autori in Gioco" della Libreria Paoline giovedì 3 luglio alle ore 20:30 in piazza Santuario si parlerà di "Scienza e coscienza", una riflessione con Armanda Scaiola, Ugo Ghione e Nathan Zazzu su come l’integrazione delle conoscenze scientifiche con quelle spirituali possa contribuire alla crescita dell’essere umano, aiutandolo nel suo rapporto con se stesso e gli altri.