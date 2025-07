Al via venerdì 11 luglio la 7^ edizione della rassegna di cabaret “Zuccarello Riden…Z”

Si apre venerdì 11 luglio 2025 la 7^ edizione della rassegna di cabaret “Zuccarello Riden…Z”.

A Zuccarello, uno dei Borghi più belli d’Italia, 8 comici alla corte di Ilaria.

Si parte, venerdì 11 luglio con Beppe Braida con il nuovo spettacolo dal titolo “Piano B” per poi continuare… venerdì 25 luglio con un duo d’eccezione Fabrizio e Filippo Fontana in “Padre e Figlio”, venerdì 8 agosto con Daniele Raco in “Best…In un mondo di John e Paul” e concludere il giovedì 21 agosto con il gran finale dal titolo “CircoPerone” con Gianpiero Perone (il 21 agosto è il suo compleanno…) ed un trio di comici formato da Marco Guarena, Massimo De Rosa e Giancarlo Aiosa.

Inizio spettacoli ore 21:30 in Piazza IV Novembre (ingresso libero).

Il programma prevede: un paese in festa con stand gastronomico, ristoranti e attività commerciali aperti dalle ore 18:00 con musica in filodiffusione nel Borgo.

Dichiara il primo cittadino Claudio Paliotto: "Questa rassegna estiva ormai è un cult e ci ritroviamo ogni anno nella nostra piazza cittadina per condividere altre quattro serate di grande umorismo. Devo ringraziare tutti (cittadini, turisti, sponsor e istituzioni) per l’impegno e l’attenzione dimostrata nei riguardi del nostro romantico Borgo. Per il Comune di Zuccarello, organizzare un evento così non è facile ma con l’impegno e la volontà di un paese unito si può fare questo e altro. Semplicemente Grazie".

Ogni serata avrà un'anteprima d'arte varia con la partecipazione di nuovi talenti della musica e del cabaret come ad esempio l’immancabile il comico Federico Doc, e i cantanti e cantautori della scuderia della vocal coach Fabiana Parlato come Gianni Rotella, Pierandrea Canepa, Katia Picasso, Sofia Terminiello.

Ma come sempre, ai bravi conduttori, Marco Dottore e Luca Galtieri il compito di coinvolgere il pubblico con simpatiche gags.

Con il patrocinio di Regione Liguria e la direzione artistica di Eccoci Eventi.

Si ringrazia: Antiche vie del sale, Les Plus Beaux Villages de la Terre, Uno dei Borghi più belli d’Italia, Pro Loco Zuccarello e le seguenti aziende… Fiorin Arredamenti di Albenga, Cerruti s.p.a. e ICOSE S.p.A. Zuccarello, Promidea Wrapping & Graphic Center Andora, Piraldo Exclusive Beef dal 1958 di Villanova d’Albenga ed ancora la Croce Bianca di Erli, Zuccarello e Albenga, la Protezione Civile e la Squadra Antincendio A.I.B. di Zuccarello.

Media partner: Tgevents Television e Imperiatv.it