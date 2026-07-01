Paolo Sarullo dimesso dal Centro riabilitativo, la mamma Miranda: "Mi state restituendo mio figlio"

"Ci mancherai anche tu, Miranda, come ci mancherà Paolo con i suoi sorrisi e la sua grande forza". E di forza, Paolo Sarullo, rimasto tetraplegico dopo un'aggressione per rubargli il monopattino, sta dimostrando di averne tanta.

Chi non ricorda "non si molla per un ...", che aveva detto a Carlo Conti dal palco del Festival di Sanremo? E Paolo non ha mollato. È stato finalmente dimesso dal Polo Riabilitativo di La Spezia, dove ha compiuto notevoli progressi nel suo percorso di riabilitazione. E la mamma non ha potuto fare a meno di ringraziare il personale che ha ridato a lei e a Paolo una speranza.

"Quando siamo arrivati qui eravamo disperati, invece ora mi state restituendo Paolo che si muove, parla e mi chiama mamma. Voglio ringraziare tutti voi per la professionalità – dice rivolta al personale – la disponibilità e l'affetto. Siete la mia famiglia e mi mancherete. Vi prometto che ci rivedremo per fare tante altre cose belle insieme".

"Ci mancherai anche tu, Miranda – rispondono dal Polo Riabilitativo di La Spezia – come ci mancherà Paolo con i suoi sorrisi e la sua grande forza. Oggi vi lasciamo andare con qualche lacrima, con la gioia nel cuore per i progressi di Paolo e con la promessa di rivederci presto".

E per i saluti, la foto postata su Instagram è la più bella che ci si potesse aspettare: Paolo, in piedi, insieme al personale e alla mamma Miranda.