Piaggio Baykar, incontro in Unione Industriali, Fiom Cgil: "Permangono criticità strutturali e di tenuta economica nei comparti velivolistico e motori"

Un incontro nel quale è stato illustrato il piano industriale ma sono anche emerse alcune criticità soprattutto sulle prospettive future.

Nella sede dell'Unione Industriali di Savona le organizzazioni sindacali hanno incontrato i vertici di Piaggio Baykar con la presentazione del nuovo CEO Francesco Cristian Toninelli.

"La Fiom Savona considera positivo ma non esaustivo l’incontro che si è tenuto oggi presso l’Unione Industriali di Savona nel quale l’AD Toninelli ha illustrato con impegno le linee guida del Piano Industriale e quanto comunicato ai Ministeri di competenza sulle tempistiche delle produzioni in essere - spiegano dalla Fiom Savona - Le attività sono confermate ma posticipate nella consegna soprattutto per problematiche legate ai fornitori. Permangono criticità strutturali e di tenuta economica nei comparti velivolistico e motori, segnali positivi continuano ad esserci nella manutenzione. Inoltre, le ulteriori coperture economiche alle quali la proprietà ha fatto fronte non hanno consentito di effettuare i dovuti investimenti per un rilancio immediato dello stabilimento di Villanova che deve ancora trovare un suo equilibrio di bilancio".

"La Fiom Savona ha anticipato la necessità di avere almeno una sintesi delle slides dibattute durante la riunione di oggi per una fase di elaborazione e approfondimento che porti ad un confronto sui dettagli del Piano Industriale nel breve termine. Inoltre, abbiamo espresso preoccupazione sull’incertezza delle prospettive di medio lungo termine dello stabilimento in quanto non sono pervenute considerazioni concrete sulla Joint Venture con Leonardo, come quando e quanto impatterà la produzione di droni sul territorio e solo genericamente si è affrontata la sinergia con Laer - continua il sindacato - Pertanto, diventa imprescindibile sollecitare e avere la data dell’incontro richiesto dalle Segreterie Nazionali a Ministeri e proprietà Baykar per confermare gli impegni delineati produttivi ed economici. Infine, è da considerarsi conclusa la trattativa sulla rimodulazione di parte degli Accordi Integrativi".

"La Fiom Savona, in attesa della bozza di testo definitivo, anticipa una valutazione soddisfacente dei punti delineati (permessi visite specialistiche, Pdr, incontri livelli). Sul servizio pullman abbiamo manifestato ancora delle riserve in attesa di una valutazione fatta dalla maestranze coinvolte e soprattutto da un chiarimento legato alle modalità di utilizzo dei lavoratori Laer. La Fiom Savona ha anticipato che una considerazione definitiva ed eventuale firma avverranno solamente dopo l’illustrazione dell’Accordo alle Assemblee dei Lavoratori" concludono.