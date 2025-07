Primi risultati delle maturità al liceo Chiabrera dove non mancano i 100 e lode

Per alcuni studenti l'esame di maturità si è già concluso e arrivano i primi risultati. I primi esiti si hanno al Liceo Chiabrera dove non sono mancati i 100 e lode. Un risultato ambito prima di godersi un po' di riposo, anche se c0'è chi sarà impegnato con lo studio per i test universitari.

Due i 100 nella 5B, quelli di Ludovica Badano e Giovanni Schiavi. Nella 5ª H Alice Bruno è stata dichiarata matura con il 100 e lodee nella 5ª L i 100 e lode sono due, quelli di Ania Patanè e Andrea Spotti; 100 per Giulia Foscarini e Giada Nieuwenhuizen.

Per altri studenti degli istituti superiori proseguono invece le prove orali, con i risultati che si sapranno tra qualche giorno.