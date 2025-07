Albissola, Antonella Viola presenta "La rivoluzione della cura" a Parole ubikate in mare

Venerdì 4 luglio alle ore 21.15, in piazza della Concordia ad Albissola Marina, si terrà un incontro speciale con Antonella Viola, dedicato al suo ultimo libro "La rivoluzione della cura. Un viaggio nella scienza che sta cambiando la medicina" (Einaudi). A dialogare con lei ci sarà Renata Barberis.

L’incontro, a ingresso gratuito, fa parte della rassegna Parole ubikate in mare, organizzata dalla Libreria Ubik, dal Comune di Savona e dal Comune di Albissola Marina, con il contributo di BPER Banca. In caso di pioggia, l’evento potrebbe svolgersi al coperto nell’Oratorio San Giuseppe adiacente alla piazza, oppure essere rinviato a data da definire: per questo si consiglia di consultare sempre i canali social della libreria per eventuali aggiornamenti.

Nel suo libro, Antonella Viola — insieme ad Alessandro Aiuti — ci accompagna in un appassionante viaggio alla scoperta di una medicina che sta cambiando radicalmente. Negli ultimi anni, infatti, la scienza ha compiuto passi da gigante, riuscendo a sperimentare terapie estremamente efficaci per malattie che fino a poco tempo fa sembravano incurabili. Si va dall’intervento sul materiale genetico per correggere malattie ereditarie all’immunoterapia del cancro: la medicina si sta trasformando a una velocità sorprendente grazie a progressi straordinari nella ricerca.

Tecnologie sofisticatissime oggi permettono di affrontare le malattie alla radice, e in molti casi sono già diventate veri e propri farmaci. Pensiamo, ad esempio, a virus ingegnerizzati che trasportano geni terapeutici, a cellule in grado di distruggere i tumori o alle cosiddette “forbici molecolari” capaci di tagliare e correggere il DNA. Alcuni di questi farmaci possono essere somministrati una sola volta nella vita e rappresentano un’autentica rivoluzione: farmaci che non solo curano, ma che possono realmente guarire.

Tuttavia, la velocità di queste scoperte rischia di lasciare indietro chi non è addetto ai lavori. La sfida, infatti, non è solo scientifica, ma anche culturale e sociale: senza una base minima di conoscenze, il cittadino resta escluso e non riesce a diventare parte attiva nel percorso di cura. La cosiddetta medicina partecipativa, che punta a trasformare il paziente da “oggetto” a “soggetto” della cura, può realizzarsi solo se le persone sono informate e consapevoli.

Antonella Viola, immunologa, docente e divulgatrice, è conosciuta per la sua capacità di spiegare in modo chiaro e coinvolgente i temi scientifici più complessi. Oltre a La rivoluzione della cura, ha pubblicato libri di grande successo come Danzare nella tempesta, Il cibo buono, La via dell’equilibrio, Il digiuno intermittente e Il tempo del corpo.

