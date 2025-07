Passaggio di consegne al Rotary Club Savona, Alberto Becchi cede il maglietto ad Eugenio Dotta

Conviviale dedicata al passaggio delle consegne dal Presidente uscente Alberto Becchi al Presidente entrante Eugenio Dotta nella suggestiva location sul mare a La Kava di Bergeggi.

Il Presidente uscente, dopo aver ricordato alcuni dei progetto messi in campo dal Rotary durante il suo mandato, ha ringraziato i soci, il Distretto e i componenti del Consiglio Direttivo che lo hanno sostenuto durante tutto il periodo del suo mandato.

"Un momento emozionate e importante - dichiara Eugenio Dotta - il mantra del nostro anno è 'unite for good', uniti per fare del bene. Vuol dire uniti nell'amicizia con il fine del fare del bene per le comunità che ci sono vicine, in particolar modo in termini sociali".

Nella prossima assemblea dei soci Dotta illustrerà il suo programma e idee per l'anno rotariano che lo coinvolgerà come presidente.