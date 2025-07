Sciopero dei lavoratori Geat, braccia incrociate davanti ai magazzini Conad a Quiliano

Dopo il tavolo di raffreddamento che si è tenuto giovedì scorso, nel quale non sono state individuate soluzioni concrete, la Uiltrasporti ha organizzato un presidio davanti ai magazzini della Conad a Quiliano fino alle 13 a sostegno dello sciopero dei lavoratori Geat già indetto unitariamente per la giornata di oggi.

"Resta evidente che le strade sono ancora distanti - spiega Luca di Staso Uiltrasporti Savona - come sempre siamo pronti a trovare qualsiasi soluzione che porti alla migliore condizione dei lavoratori. L'accordo di secondo livello proposto dall'azienda è stato bocciato con il 90 per cento di contrarietà. Ringraziamo i lavoratori che hanno partecipato all'iniziativa anche solo con l'astensione dal lavoro. Rimaniamo in attesa che Conad faccia opera di intermediazione con la parte appaltante".