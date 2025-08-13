Savona, rifiuti non ritirati in via Trilussa, una lettrice: “Molte mail inviate a Sea-s ma senza risultato”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una cittadina che scrive:

“Gentile direttore, vi scrivo per dare voce alle problematiche relative alla raccolta rifiuti che stanno causando gravi disagi nel condominio di via Trilussa angolo c.so Tardy e Benech, a Savona dove risiedo.



In accordo con la nostra amministrazione e Sea-s, avevamo individuato uno spazio condominiale in cui posizionare i bidoni. Nel mese di giugno addetti Sea-s hanno portato e collocato i bidoni nell'area condominiale preposta. All'attivazione del servizio nel mese di luglio sono iniziati i problemi.



La spazzatura non viene ritirata. Si accumula nel cortile. Molte mail sono state inviate a Sea-s ma senza alcun risultato”.