Porta a porta a Savona: voce ai cittadini | 13 agosto 2025, 08:34

Savona, rifiuti non ritirati in via Trilussa, una lettrice: “Molte mail inviate a Sea-s ma senza risultato”

I problemi sono stati rilevati da luglio

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una cittadina che scrive:

Gentile direttore, vi scrivo per dare voce alle problematiche relative alla raccolta rifiuti che stanno causando gravi disagi nel condominio di via Trilussa angolo c.so Tardy e Benech, a Savona dove risiedo.

In accordo con la nostra amministrazione e Sea-s, avevamo individuato uno spazio condominiale in cui posizionare i bidoni. Nel mese di giugno addetti Sea-s hanno portato e collocato i bidoni nell'area condominiale preposta. All'attivazione del servizio nel mese di luglio sono iniziati i problemi.

La spazzatura non viene ritirata. Si accumula nel cortile. Molte mail sono state inviate a Sea-s ma senza alcun risultato”.

