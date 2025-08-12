Porta a Porta a Savona: "Chi fa può sbagliare, ma perseverare è diabolico"

Riceviamo e pubblichiamo :

Buongiorno, è vero chi non fa non sbaglia, chi fa può sbagliare, ma perseverare è diabolico.

Svuotare almeno giornalmente i cestini porta rifiuti appesi ai vari pali e sostituire quelli mancanti, non si farà differenziata ma almeno volerà nell aria meno spazzatura.

Togliere tutti i vecchi contenitori per rifiuti per eliminare confusione(vedi ad esempio via Saredo/incrocio via Donizetti) dove molti depositano per terra ogni tipo di spazzatura, perché vedono due vecchi bidoni e forse non hanno ancora recepito o sono solo maleducati.