 / Al Direttore

Al Direttore | 12 agosto 2025, 15:00

Porta a Porta a Savona: "Chi fa può sbagliare, ma perseverare è diabolico"

Riceviamo e pubblichiamo

Porta a Porta a Savona: &quot;Chi fa può sbagliare, ma perseverare è diabolico&quot;

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno, è vero chi non fa non sbaglia, chi fa può sbagliare, ma perseverare è diabolico.

Mi sento di dare alcuni suggerimenti: contattare amministratori di condominio che sentano urgentemente i condomini per ribadire quando esporre/conferire i sacchi spazzatura. (C è confusione: chi la mette il giorno prima - chi il giorno del conferimento - chi conferisce tutto insieme).

Svuotare almeno giornalmente i cestini porta rifiuti appesi ai vari pali e sostituire quelli mancanti, non si farà differenziata ma almeno volerà nell aria meno spazzatura.

Togliere tutti i vecchi contenitori per rifiuti per eliminare confusione(vedi ad esempio via Saredo/incrocio via Donizetti) dove molti depositano per terra ogni tipo di spazzatura, perché vedono due vecchi bidoni e forse non hanno ancora recepito o sono solo maleducati. 

Non si possono raccogliere i sacchi della plastica saltando al volo da enorme camion.  Il più delle volte i sacchi sono posizionati tra i bidoni e il marciapiede, per evitare che il vento li porti in mezzo alla strada.

Cordiali saluti.

Lettera firmata

Per le tue considerazioni e riflessioni sul sistema di raccolta differenziata nel Comune di Savona, scrivi a direttore@savonanews.it

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium