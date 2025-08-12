Porta a Porta a Savona: "Chi fa può sbagliare, ma perseverare è diabolico"

Riceviamo e pubblichiamo:
Buongiorno, è vero chi non fa non sbaglia, chi fa può sbagliare, ma perseverare è diabolico.
Mi sento di dare alcuni suggerimenti: contattare amministratori di condominio che sentano urgentemente i condomini per ribadire quando esporre/conferire i sacchi spazzatura. (C è confusione: chi la mette il giorno prima - chi il giorno del conferimento - chi conferisce tutto insieme).
Svuotare almeno giornalmente i cestini porta rifiuti appesi ai vari pali e sostituire quelli mancanti, non si farà differenziata ma almeno volerà nell aria meno spazzatura.
Togliere tutti i vecchi contenitori per rifiuti per eliminare confusione(vedi ad esempio via Saredo/incrocio via Donizetti) dove molti depositano per terra ogni tipo di spazzatura, perché vedono due vecchi bidoni e forse non hanno ancora recepito o sono solo maleducati.
Non si possono raccogliere i sacchi della plastica saltando al volo da enorme camion. Il più delle volte i sacchi sono posizionati tra i bidoni e il marciapiede, per evitare che il vento li porti in mezzo alla strada.
