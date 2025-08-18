Albenga, badante ingerisce i tranquillanti dell'anziano che accudiva e si scaglia contro i soccorritori

Ingerisce un’ingente quantità di tranquillanti destinati agli anziani che assisteva, scatenando momenti di tensione e l’intervento urgente di soccorsi e carabinieri.

È accaduto ieri sera (17 agosto) in un appartamento di piazza Europa ad Albenga: una badante trentenne ha ingerito un importante quantitativo di tranquillanti destinati alla coppia di anziani che accudiva. In casa con lei si trovava solo l’uomo, con gravi problemi di deambulazione, lasciato alle sue cure dopo il ricovero in ospedale della moglie avvenuto poche ore prima.

L’allarme è scattato intorno alle 19, quando una parente, non ricevendo risposta e trovando porte e tapparelle chiuse, ha contattato familiari e soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118 e i carabinieri. Dopo lunghi minuti di attesa, la donna ha aperto la porta, per poi accasciarsi sul letto, confermando i sospetti di un’ingestione massiccia di farmaci.

Al momento del soccorso, però, la 30enne si è scagliata contro i militi con violenza. Solo con fatica è stata immobilizzata e trasportata in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto.