Verso il Giubileo 2025: a Varazze un incontro di riflessione e spiritualità con don Claudio Doglio

Il Comune di Varazze è lieto di invitare la cittadinanza a un appuntamento speciale di approfondimento spirituale in vista del Giubileo 2025: mercoledì 30 luglio, alle ore 21:00, in piazza Sant’Ambrogio, si terrà l’incontro “Il Giubileo 2025: Pellegrini di Speranza”, guidato da don Claudio Doglio.

Sotto il cielo estivo della nostra città, Don Doglio accompagnerà i presenti in un percorso di riflessione sul significato profondo del Giubileo, offrendo spunti di meditazione sul tema centrale scelto da Papa Francesco: “Pellegrini di Speranza”. Sarà un’occasione per condividere valori fondamentali come la fede, l’accoglienza e la speranza, in un momento comunitario di ascolto e confronto.

L’incontro è a partecipazione libera, fino a esaurimento posti.

Un invito aperto a tutti coloro che desiderano vivere un momento di raccoglimento, consapevolezza e preparazione spirituale in vista dell’Anno Santo 2025.