All About Apple Museum entra ufficialmente nella Rete dei Musei della provincia di Savona

In un anno speciale per la Rete dei Musei della provincia di Savona, che celebra il secondo anniversario del protocollo d’intesa siglato a giugno 2023, siamo felici di annunciare l’ingresso di All About Apple Museum.

Una collezione unica, composta da migliaia di oggetti che attraversano i decenni, dagli anni ’70 a oggi, raccontando l’evoluzione dell’azienda fondata da Steve Jobs. Un percorso espositivo in costante trasformazione, arricchito da eventi tematici, mostre temporanee e iniziative culturali, tecnologiche e didattiche.

Grazie all’impegno quotidiano dei volontari, ogni dispositivo viene restaurato per tornare pienamente funzionante, offrendo ai visitatori un’autentica esperienza d’uso.

Una storia che nasce da una mela e diventa mito.