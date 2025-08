Commissione sanità per l’ospedale di Albenga: saranno ascoltate le Pubbliche Assistenze

Come annunciato nella precedente seduta del 22 luglio, il Presidente della Commissione Consiliare per il potenziamento dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, Giorgio Cangiano, ha convocato una nuova riunione per venerdì 1° agosto alle ore 18.45. All’incontro parteciperanno i rappresentanti delle Pubbliche Assistenze del territorio.

Afferma Giorgio Cangiano: "Anche per questo incontro, d’accordo con il Sindaco e con gli altri membri della Commissione, la convocazione è stata estesa non solo all’assessore regionale alla Sanità Nicolò, ma anche agli assessori e consiglieri regionali di tutti gli schieramenti eletti nella provincia di Savona, al Presidente della Provincia e ai consiglieri provinciali. Mi auguro che lo spirito sia lo stesso della scorsa seduta: non fare polemiche né guardare al passato, ma lavorare concretamente per migliorare il funzionamento del Punto di Primo Intervento, attualmente operativo 24 ore su 24, e dell’intero ospedale. Capire nel dettaglio, direttamente dalle Pubbliche Assistenze – ovvero da chi quotidianamente presta soccorso e accompagna i pazienti in ospedale – come si svolge il servizio, è fondamentale per individuare le criticità e apportare i necessari miglioramenti".

Durante la precedente seduta della Commissione, si era espresso all’unanimità il desiderio che l’apertura h24 del Punto di Primo Intervento non fosse considerata un periodo di prova, ma diventasse un servizio permanente da garantire tutto l’anno, per rispondere in modo adeguato ai bisogni del territorio. Questo contribuirebbe non solo a migliorare l’assistenza ad Albenga e nel suo vasto comprensorio, ma anche ad alleggerire la pressione sull’ospedale Santa Corona, dove gli operatori sanitari lavorano in condizioni di sovraffollamento e con tempi di attesa spesso inaccettabili.

Il Consiglio Regionale ha successivamente approvato all’unanimità una mozione in tal senso.

"Consentire alle ambulanze – conclude Cangiano – come avveniva in passato, di portare i casi meno gravi direttamente all’ospedale di Albenga è un passo fondamentale per rendere più efficiente il servizio e trasformare finalmente le parole in fatti concreti".

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: "È una vera e propria corsa contro il tempo: dobbiamo mettere il Punto di Primo Intervento di Albenga nelle condizioni di poter operare al meglio, per garantire un servizio efficiente ai pazienti del nostro territorio e, al contempo, alleggerire la pressione sull’Ospedale Santa Corona".

"Uno degli aspetti più rilevanti è quello legato al servizio di emergenza prestato dalle ambulanze delle Pubbliche Assistenze. Durante il periodo estivo, infatti, il rischio è che il nostro territorio resti sguarnito di questo servizio fondamentale, proprio perché molte ambulanze sono impegnate nel trasporto dei pazienti verso Santa Corona".

"È evidente la differenza nei tempi necessari per raggiungere Albenga rispetto a Pietra Ligure, e questa differenza incide direttamente sull’efficacia del soccorso. Naturalmente, è fondamentale che la scelta del presidio sanitario a cui destinare il paziente sia sempre determinata dalla gravità della patologia, senza mai mettere a rischio la salute della persona soccorsa".

"Siamo pronti a condividere queste riflessioni in seno alla Commissione Sanità regionale, che non può ignorare queste criticità. Inoltre, nei prossimi giorni convocherò una conferenza dei sindaci affinché tutti i Comuni del comprensorio prendano piena consapevolezza che questo non è un problema esclusivamente di Albenga, ma riguarda l’intero territorio", conclude Tomatis.