Affitti brevi e uso degli spazi condominiali: la riflessione di un lettore di Savona

Buongiorno,

nel condominio dove abito vi sono appartamenti in cui viene svolta attività di affitti brevi. Tale attività è del tutto lecita, però comporta un uso certamente più intensivo delle parti comuni, quali scale, luce e ascensori. Non ultimo il fatto che gli affittuari non hanno sicuramente a cuore il rispetto della cosa comune come invece chi ci vive: infatti, sono frequenti i problemi alla serratura del portone, i piccoli danni all’ascensore dovuti al trasporto delle numerose valigie, le raschiate all’intonaco delle scale...

Mi chiedo se sia corretto che, mentre il proprietario lucra, gli altri debbano sobbarcarsi spese in più. E poi c’è il problema della differenziata, in assenza della chiave per tutti...

Vorrei qui aprire una riflessione sul tema, se possibile. Grazie.