Porta a porta Savona: "Mi ritengo una cittadina di serie C... Oltretutto, dove sta la mia privacy?"

Riguardo la raccolta differenziata, io abito in corso Ricci a Savona e, avendo una casa indipendente, ho l'obbligo di esporre la spazzatura nei piccoli mastelli senza serratura, nei giorni e orari stabiliti, davanti al mio cancello. Ebbene, il secco residuo non è mai stato ritirato (ho due gatti, potete immaginare che contiene soprattutto la loro lettiera); gli altri mastelli, man mano, sono stati svuotati, anche se la prima sera, verso mezzanotte, ho visto che i cartocci di latte erano stati tirati fuori dal mastello della carta, per cui sono scesa a sistemarli nuovamente nel mastello.

Ieri — premetto che il mastello del secco residuo è ancora pieno, non l’ho mai ritirato — con molta fatica ho telefonato al numero verde di Sea-s e mi hanno detto di lasciarlo esposto, che avrebbero segnalato e che sarebbero venuti a ritirare la spazzatura anche fuori orario. Ciò non è avvenuto.

Comunque, ieri ho ritirato il mastello dell’umido e… sorpresa! Era stato svuotato, ma dentro ho trovato un sacchetto con feci canine. Questo è il risultato di piccoli mastelli aperti, senza serratura, in una zona di passaggio come corso Ricci. Oltretutto, dove sta la mia privacy? Tutti possono frugare nella mia spazzatura, identificabile perché è proprio davanti al mio numero civico.

Devo aggiungere che il secco residuo al condominio vicino casa mia è stato ritirato. Solo il mio è rimasto esposto nel mastello.

A questo punto non mi ritengo neanche cittadina di serie B, ma di serie C!!!

Elisabetta Argenta